你能接受男朋友或老公吃其他女性親手製作的食物嗎？最近這個話題在日本的討論度極高，一位已婚女性在論壇發文，表示早前發現了丈夫每天吃女同事親手製作的便當，令她十分崩潰：「我應該怎麼辦？」文章在短短數日便吸引超過6500個網民留言，事件更被電視新聞節目報道。

新聞節目討論事件，並請專家分析丈夫行為是否恰當。（《とくダネ！》新聞節目截圖）

最近，日本女性論壇「Girls Channel」出現了一篇熱話文章，標題是「丈夫吃了其他女性的手作便當」，短短數月便有6500個留言討論事件。事主早前在懷孕期間未能為丈夫親手製作便當，之後竟然揭發老公在那段時間，每天都在吃公司女同事自薦給他做的愛心便當！

（《とくダネ！》新聞節目截圖）

事主得知事件後非常崩潰，於論壇發文問：「我應該原諒他嗎？」結果吸引大批網民留言，正反兩方討論激烈，事件更被日本新聞節目報道。你們認為丈夫的行為值得被原諒嗎？

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