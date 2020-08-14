日本美女「都丸紗也華」寫真集　清新脫俗又性感令網民暴動

又到了向各位介紹美女的時間了！今天的女主角就是「十大『神之胸』美女」其中的一位，她就是來自日本、身材火辣的「都丸紗也華」！希望大家看完，都能得到一點心靈上的慰藉，讓溼熱、煩悶的心情得到一點舒展！ 文：Amber Chan, Neil（GQ Taiwan）

都丸紗也華的生日是 1996 年 9 月 26 日，身高雖然只有 157 公分，但是她仍憑著傲人的上圍，以及清新脫俗的氣質，迷倒一眾粉絲！而其實早在 6 年前，年僅 17 歲的都丸紗也華就已經在日本的寫真界出道，擔任漫畫雜誌《Weekly Young Magazine 》的模特兒。接著隨時間、經驗的累積，加上日漸成熟的風格，讓都丸紗也華的人氣也跟著水漲船高！

+ 15 + 14 + 13

而就在今年年初，都丸紗也華也推出了她最新的寫真作品《Mee Tomaru》！這本寫真集除了是遠赴澳洲黃金海岸等地取景拍攝，裡面的照片更是張張都有都丸紗也華大尺度地展露其性感的身材，讓人臉紅心跳、難以直視啊！

今年年初，都丸紗也華推出了她最新的寫真作品《Mee Tomaru》！（IG@tmrsyk）

當然，好身材也不會只在實體作品上看得到！除了都丸紗也華個人的 IG 帳號上有著許多養眼的照片之外，她也在去年年底造訪過寶島台灣，而這次更是她首度來到台灣。瞧她在照片中開心的神情，未來更是相當有機會再度來訪，看來以後說不定在路上也能有與女神相見歡的機會！

最後，一樣附上都丸紗也華的 IG 帳號給大家，除了可以禮貌地打聲招呼，也不忘可以欣賞她的各式作品喔！

相關圖輯︰日最美女主播下海拍AV IG連發多張低胸性感照 網民焦點卻在翹臀

+ 28 + 27 + 26

延伸閱讀：

每個都讓你欲罷不能！盤點十大「神之胸」美女，傲人豐乳令人過目難忘！

原來表特版熱議的「口罩妹」就是她！有「日版志玲姐姐」封號的日本正妹亞里沙！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「重量級」小隻美女！日本神之胸女星「都丸紗也華」又推出最新寫真集，好身材讓人臉紅心跳！】