TENGA推出4公斤重啞鈴飛機杯　邊享受邊鍛鍊肌肉真係Work？

日本品牌的創意腦洞無極限，其中男性知名情趣用品公司 TENGA 更是箇中高手！繼去年曾推出 iPhone 手機殼之後，總是緊跟時事的 TENGA 現在因應新冠肺炎疫情，擔憂男性朋友因為自主防疫而在家裡缺乏運動，現在就宣布推出全新曠世巨作「4 公斤重的 TENGA 飛機杯」！

裝在充滿質感的木箱裡，「4 公斤重的 TENGA 飛機杯」主打著送禮自用兩相宜，社長為這項新產品命名為「TENGA WORKOUT GEAR」，號稱第一個結合飛機杯 + 健身功能的男性自慰用品，不鏽鋼的銀灰飛機杯就重達 4 公斤，可以一秒切換成陽光健康的運動模式，用這款 TENGA 飛機杯直接當成啞鈴。

+ 4 + 4 + 4

TENGA 還找來光頭猛男來親自示範「4 公斤重飛機杯」的鍛鍊姿勢，無論是用來伏地挺身、當作啞鈴練手臂都相當實用，建議大家最好一次買兩個最夠用，完美實現畫面中「我禿了，也變強了」的琦玉老師狀態。

最搞笑的是 TENGA 社長還親自錄製開箱影片，教導所有男性如何使用這款「4 公斤重飛機杯」。原來這款不鏽鋼飛機杯是中空的外殼，在裡面塞進正常的 TENGA 飛機杯就可以使用。社長在影片中還一上一下親自模擬使用狀態，在男生一邊享受時又能夠練臂力，社長就描繪出了：「往下是好爽好舒服，舉起來又會覺得好種好痛苦，在自慰和鍛鍊肌肉之間找到新鮮的舒爽感。」

官方還曝光了這款「TENGA WORKOUT GEAR」在工廠製作的過程，看見所有工人如此勤奮在為所有男性顧客的性福和肌肉鍛鍊做出努力之後，你是否也忍不住感動到想要敗一款呢？「TENGA WORKOUT GEAR」一套售價為 5 萬日幣不含消費稅，女友買來送給男生們根本可以說是一個完美的整人禮物？至少許多男性網友看了都紛紛驚呼：「我好怕沒握緊...會折到」、「這會增加因 GG 受傷急診的人數」、「一沒拿穩就會毀了下半生幸福的杯子⋯」果然男性朋友看了都會想說「我 OK，你先用」嗎？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】