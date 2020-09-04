網民熱議Haagen-Dazs雪糕最人氣口味Top 10　附各味道熱量比較

每到夏天消暑除了海邊、比堅尼之外，當然最重要的就是大口吃冰啦！Häagen-Dazs（哈根達斯）可以說是雪糕界的LV也不為過，不管是哪一間火鍋店又推了哈根達斯放題還是最近又出了什麼新口味。現在這種熱到不要不要的時候最需要的就是透心涼的冰啦。

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了Häagen-Dazs（哈根達斯）網友熱議的20大口味，不少口味是期間限定而且也讓網友難以忘懷，你心中的第一名又是哪一味呢？

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年08月19日至2020年08月17日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『哈根達斯口味』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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