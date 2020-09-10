仲拗情侶應否AA制？約會唔係賣身　4大理由證明男生俾錢觀念過時

AA制、到底誰付錢這件事情真的是月經議題，每隔一段時間都要出來討論一次，佔個話題版面。我是覺得，都21世紀了、大家都幾歲的人了，怎麼還能因為這種事情有爭議呢？

價值觀，是個人養成的事；想法觀念上的衝突，是人與人之間的事。所以我也覺得每每在這種議題上，大家都要戰男女，開什麼港男、港女的地圖炮，那真的是非常不理智、未開化的行為。我們都知道每個人價值觀不同，也都知道「道不同不相為謀」。大家觀念不合，就不要約會、不要交往、不要出去玩就好了嘛！今天你不喜歡芫荽，不要加就好了，也不用去戰吃芫荽的人，也不用去打老闆啊！

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付帳這件事情，沒有標準答案。對於那些公審不付錢、抱怨都是自己付錢、覺得AA制不公平的文，我都是看看就好。這種事情，誰都說不準，誰爽請客就讓他請，誰該被請客就請他，說好平均分攤那就平均分攤。重點就在於「取得共識」，今天一段感情裡面，雙方約定、有共識那就行了。管你今天是男生付、女生付、各付各的、平均分攤還是按收入比例分配，別人感情關係裡面默契別人真的沒什麼好說三道四的。

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我個人是很習慣 Go Dutch ，畢竟大家能力不同、成長背景不一樣，各付各的最安全。不過，成熟的紳士，不會在沒有取得共識的前提下，就把自己的想法直接實施在別人身上。所以在跟人約會、交往的過程中，我一定先跟對方講清楚自己的習慣或者詢問對方，試圖跟對方取得共識 ，如果對方習慣全部均分、互相輪流請，那都還在守備範圍，可以繼續走下去。但如果對方的觀念就跟我完全不同，認為「男人就是該付帳」，那我還是會欣然從容地去付帳，但沒有下次就是了。

有個很重要的觀念要傳遞給大家，那就是——沒有人理所當然要替你付錢，也沒有人需要因為性別就必須付錢。

請客這種事情，只有在對方心甘情願下幫你付的情況下，你才能接受人家的餽贈。就算你出生到現在，從來都是別人請客，自己都沒有付過帳，也不該將他人的好意視為理所當然，永遠要心存感恩。

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但前面談的終究還只是理想，現實還是一堆 NG 的觀點與說法，且讓我來打臉打臉——

「男生就是該付錢」、「男人就是要負擔經濟責任」、「男人就是要照顧女人」？

欸不好意思，這些已經是過時的想法了唷！我們復古不用這麼徹底，連精神觀念都穿起古著來了。講點政治正確的，21世紀就是一個追求平權的年代，這種想法就是在傷害平權，就是助長父權的傷害，對男女來說都是。一方面助長了父權對男性的迫害，讓男性處在壓力與社會期待上，活得辛辛苦苦，甚至養出一堆濫用父權的公主，然後讓另一堆男人在那邊靠腰；另一方面，這種觀點完全是違背平權的觀念，就是瞧不起女性的能力，自然而然地把女性當弱者，替男性的霸權助威。

（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

「可是今天我們吃的餐廳太貴，不是我願意的/不是我所能負擔的。」？

沒那個屁股不要吃那個瀉藥。今天人家就跟你不同世界，你還要跟人家交往，然後你又超 care 皮夾損血，那你根本找錯對象了啊！你怎麼不一開始就跟人家說清楚呢？我不是說了要先取得共識嗎？你明明就很在意錢，在那邊為了面子、為了形象，不好意思開口提，那只能說你活該。

在任何感情關係裡，溝通永遠是對的，建議一下：如果你是這種人，過兩天在聊天的時候帶出這個話題，好好跟對方溝通一下：「我其實沒辦法跟你 share 負擔那麼高的費用」，對方說不定就能很豪邁地包辦付帳，或者很體貼地以後盡量找符合你能接受的水平的消費。但如果就這樣感情失和 ，那其實也好，你就提前了結一樁心事、解除痛苦了。畢竟你們擺了明載這件事情上就是沒辦法合得來，最後也是會走向終結，或者你痛苦一生。

（《女くどき飯》劇照）

「今天跟我吃飯/跟我上床，是他賺到，理所當然是他付錢。」？

這種想法就好笑了，你覺得跟對方約會、交往是自己虧，所以別人就該付錢來彌補你？你今天是在賣身是不是？還是今天吃的飯你半口都沒吃到？今天的砲是你在看對方自己來？也沒有嘛！你覺得不好吃、你覺得沒爽到，那你就是遇到雷了。

今天我們會因為去一間餐廳吃飯，然後覺得師傅做的菜很難吃，自己很虧然後就說不要付錢，要餐廳自己買單嗎？會，還真的會有人這樣，但這種人就會變成我們所謂的奧客了嘛！你如果抱持一樣的想法，那你就是感情裡的奧客啊！

你可以以後都不來這間餐廳吃了，但你不能不付帳啊！你可以就不跟他往來，甚至封鎖他，以後不要理他了，但這虧就是得吃下來，沒辦法，誰叫今天你「選擇了」，那你就要為自己的選擇負責。

你說菜裡有蟑螂、對方有性病，欸不好意思，那是另外一個層次的了，請走法律途徑齁！

（《一見不傾心》劇照）

「可是對方真的很扯，扯到連5塊、2塊，誰多吃兩口菜都要算」

好，抱歉，我沒辦法反駁你。這已經不是AA制的問題了，是做人太雞歪的問題，這種斤斤計較的極致鐵公雞心態，適用在商場，不適用在感情交往。做人還是要有點意思、重視一點奇檬子，雙方對於小錢、小事真的不用太計較，才能長長久久啊！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：都什麼年代了還在吵誰付錢？】