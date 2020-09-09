男女約會應否AA制？原來仲有AB、AO制　三大模式邊種約會更成功？

約會到底應不應該AA制，一直以來都是鄉民們爭論不休的議題。日前就有PTT網友發揮實驗精神，從交友軟體上刷了超過4千名女生，並約出19位女生用餐後表態AA制，記錄下女生們的反應，沒想到最後還實驗到了「真命天女」，成功和對方交往。

原PO表示，他依照對方的年紀、要求AA制時付款的行為、付款後的態度變化和是否有繼續聊天或被封鎖來記錄。接著，他就詳細列出了19個約會對象以上4點的表現狀態，像是有人主動付款、或者是被要求AA制後整路不互動等等，嚴謹的程度也讓網友大讚「很有實驗精神」。

根據紀錄原PO發現，雖然有少部分人是想佔便宜才答應約會的，但其實還是有將近一半的對象願意主動付清各自的費用，甚至其中的15號女生因為不想被請客還特地做了小餅乾回報，兩人之後也成功在一起。而現在的約會模式除了AA制外，還延伸出了AB制、AO制等等。

除了AA制外，還有AB、AO制？（按圖即看3種約會模式）

+ 2 + 2 + 2

不過到底哪種付費方式最好？就像這篇實驗文的鄉民所說，如果對方是你值得付出的對象，那麼「AA不AA其實不重要」。在感情中互相體諒、懂得珍惜對方，也許才是讓兩個人一直走下去的方法。

相關圖輯：單身男3個月約19女 實測女生約會是否肯AA制▼▼▼

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