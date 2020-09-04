相信各位追星少女們都曾妄想過，自己有朝一日可以成為偶像的女朋友，光是想像也令人覺得無比興奮。到底成為明星的戀人可能性究竟有幾大？最近有日本雜誌整合了8位高人氣「國寶級」男神的訪問，分享他們的理想型女友和擇偶條件，結果發現他們大部份的戀人理想型都有一個共通點！快看看自己是否男神們的「夢中情人」吧。

日本女性時裝雜誌《ViVi》每半年一度公布「國寶級日本帥哥排名」，其中多位男神上榜，菅田將暉、山崎賢人等更被榮升做殿堂級帥哥。究竟這些「國民男友」的擇偶條件是甚麼？相信不少讀者都非常好奇，《ViVi》整合了8位高人氣「國寶級」男神過往的訪問，一次過公開他們的理想型女友，其中吉澤亮、新田真劍佑等人的「夢中情人」都有一個共通點！快看看自己是否符合做男神的女友吧！

👇👇👇點擊圖片看8位日本國民男友的理想型戀人😍😍👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本8、90年代最美初戀10位仙氣女星全盛期VS近況照

8、90年代的日本可說是日劇和偶像歌手的全盛時期，雖然那段美好時光已成為回憶，但經典還是令人回味無窮。《Opener開罐》帶大家回顧10位曾經紅遍亞洲、在多位日本粉絲心目中的初戀女神，當年十幾歲的少女們，現在已踏入中年，部分更成為人妻，你能認出她們嗎？

👇👇👇點擊看10位日本8、90年代初戀女神，你還記得她們是誰嗎？👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

觀看答案及全文：多圖｜日本8、90年代最美初戀女神 10位仙氣女星全盛期VS近況照