【吃貨約會】研究證實1/3女性約會呃飯食　33%竟然係人妻

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開罐
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近來一項研究顯示，新現象「吃貨約會」理論，近三分之一的女性都曾為「吃免錢」答應約會，會造成這現象全因「這款」超可怕人格性質。

偶然碰上聊得來的對象，忍不住想約出去吃飯，試圖拉近彼此的距離，也期望能夠藉此更了解對方。但近來發現一種新現象稱「吃貨約會」，出席約會並不是因為對對方有好感，而是為了吃一頓免錢大餐，根據最新研究結果顯示，有23%至33%的女性承認做過此事。

研究顯示有23%至33%的女性承認為吃免費大餐而約會。（Uplash@cannedstreet）

根據《Science Daily》報導，「吃貨約會」理論近日被刊登在美國社會心理學和人格科學雜誌（Social Psychological and Personality Science）上，依照最新研究結果顯示，有23%至33%的女性承認做過此事，尤其是越具「暗黑性格」（包括精神病、馬基維利主義、自戀等）的女性越容易為此出席約會。

1/3女性約會呃飯食？即睇更多研究數據▼▼▼

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

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