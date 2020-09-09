大家還記得日本大胃王小林尊嗎？被稱為大胃王界美少年的小林尊，在2006年以12分鐘吃下53又3/4個熱狗刷新世界紀錄。多年後，這位大胃王的近況又嚇到一眾網民，不敢留言驚呼「太狂了」。

IG@kobayashitakeru

大家還記得小林尊嗎？這個日本大胃王的名字有沒有勾起大家童年時的回憶呢？小林尊可說是8、90後第一位認識的大胃王。在印象中那個瘦削的少年，竟能在短時間內鯨吞超多熱狗。小林尊的出現，曾在日本和香港曾掀起過一陣大胃王風潮。

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但有名日本中學生曾因爲模仿大胃王比賽的情節，導致食物卡在喉嚨後窒息身亡。當時不少日本評論紛紛要求停止錄製大胃王節目，又指節目無意義，不但鼓吹暴飲暴食，而且非常浪費食物。禁播直接影響了小林尊的事業，所以他決定移居紐約繼續發展。

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