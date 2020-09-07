雖然醜陋不是罪，但日本卻有位女生因被友人嘲笑「長得太醜」，而激動得在雙親面前自殺。最近，這位25歲少女在網上分享她因過於自卑而花費400萬日圓整容的經歷，並公開她整容前後的對比照，被多間日本媒體報道，成為熱話。她在整容後彷彿重獲新生，更憑著個人經歷創立了公司，聲稱要「創立一個接受整容的世界」！

みきしぃ的故事成為網上熱話。（Twitter@「Qpr_7」）

這位女生叫「みきしぃ」（Mikishi），今年25歲，她在網上日誌大方分享整容心路歷程，寫出童年時「不整容便活不下去」的慘痛經歷，結果獲大批網民支持和分享，更成為日本Yahoo!新聞的熱門報道。



Mikishi從小就被標籤做醜女，不論是小學、中學都成為被欺凌的目標。高中時期，她曾對好朋友說出藏在心底多年的秘密：「我想成為雜誌模特兒。」之後卻無意間聽到那位好友與別人暗地裏嘲笑她：「她竟然妄想做模特兒？她究竟有沒有照過鏡？」被好友背叛的Mikishi瞬間跌入谷底，最嚴重的時期，更試過在父母面前自殺。

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為了成為美女，Mikishi在高中畢業後立即整容，並對父母說：「如果我不整容，我就活不下去了。」最後，她共花了400萬日圓（約港幣28萬），進行4次整容手術，其中眼、口、鼻和面部線條都「大改造」，更有網民形容她像有村架純！

整容後的Mikishi彷彿獲得「第二人生」，本來在街上連頭也不敢抬高的她，現在居然變成一個美女會計師兼CEO！原來，她在「重生」後發現了一個商機，於是決定邊打工邊創業。到底，她創立了一個甚麼公司？

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8、90年代的日本可說是日劇和偶像歌手的全盛時期，雖然那段美好時光已成為回憶，但經典還是令人回味無窮。《Opener開罐》帶大家回顧10位曾經紅遍亞洲、在多位日本粉絲心目中的初戀女神，當年十幾歲的少女們，現在已踏入中年，部分更成為人妻，你能認出她們嗎？

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