越南學生妹分享超貼身制服照　網民被美貌驚艷：確定是高中生？

近期有位正妹在越南引發超高話題，照片中的正妹有著白嫩肌膚，勾人的眼神加上精緻的五官仙氣十足，不過這些都不是這位妹子爆紅的原因，而是有著成熟外表的她今年還只是個高中生！驚不驚喜，意不意外～

這位在越南爆紅的高中妹子本名為 Vo Ngoc Tran，超齡外貌搭配好身材，讓她在小小年紀就散發著超強女人味，也忍不住讓人驚艷：「這樣確定是高中生？」、「我高中的時候只知道去福利社買零食」，在 Vo Ngoc Tran 也時不時會分享自己的高中生活點滴，穿著制服的她在人群中超亮眼！（不過越南的制服是可以改到這麼緊的嗎⋯⋯）

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除了高中生活，Vo Ngoc Tran 也時常在自己的 IG 放上各種出去遊玩的照片及火辣自拍，性感外觀加上撩人姿勢讓人眼睛大吃冰淇淋！目前 IG 追蹤數在相當短的時間內就累積了 65 萬粉絲追蹤，並且在去年開始更著手經營個人網拍，小小年紀就超有實力，也讓人期待未來的她個人及網拍事業能夠大紅大紫～

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