無論在職場還是學校，笨手笨腳的人總是會被人鄙視。最近，日本節目在街上訪問了多位路人，讓他們選出「最令人煩厭的白癡行為」，其中包括經常不記得增值交通卡，就連飲珍珠奶茶也被評為「傻瓜行為」。究竟，聰明人和笨蛋最明顯的差別是甚麼？快看下文測自己的「白癡指數」！

聰明人和笨蛋最明顯的差別是甚麼？（《この差って何ですか？》）

最近，日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭隨機訪問了多位男女，節目組讓他們分享日常生活中最常遇到的「笨蛋」，當中有20個令人煩厭的白癡行為，被選為「傻瓜」之最，包括經常忘記增值交通卡、吃飯時一定會將湯汁濺在衣服上，這些行為讓日本人狂翻白眼，快看看自己有沒有中槍！

你是否日本人眼中的大白癡？（《この差って何ですか？》）

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同場加映：日本6種另類超級筍工 AV全職打碼師時薪幾多？

你知道成人影片（AV）的打碼師也是一門專業嗎？最近，有日本網民分享了多個鮮為人知的「超筍」職業，當中竟然有專業AV「打格仔」師傅、甚至有「出租大叔」！《Opener開罐》精選了6個超騎呢的工種，到底這些工作的入職要求和待遇福利是甚麼？

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