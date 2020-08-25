每個有錢人的致富之路都不同，日本居然有一位男子僅靠醬油和味醂，在美國白手興家，勁賺250億日圓成為富豪，入住佔地超過88萬呎的超級豪宅，更成為了當地名人，連美國前總統奧巴馬都認識他！到底，這位男子是如何創造這個傳奇故事？

吉田移居美國後，與妻子育有3位女兒。（節目截圖）

日本綜藝節目《 ナゼそこ- 現地でナゼか超有名な日本人》專門尋找居於世界各地的日本名人，節目組兩年前曾到美國西北部城市波特蘭進行街訪，發現幾乎每位路人都認識一名叫做吉田（yoshida）的日本男人。

Nike前社長（最右圖）也曾到過他家作客。（節目截圖）

原來這個日本男人叫吉田潤喜，是當地有名的富豪，他的家佔地超過88萬呎，更擁有一條河流。他出生於日本，年輕時只帶著500美元隻身飛到美國工作和定居，最後竟然靠賣一種醬汁而成爲億萬富翁，就連當地州長和美國前總統奧巴馬都認識他，近日節目更披露他的驚人近況！

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同場加映：香港半島董事23歲千金豪宅曝光

有錢人的生活總是令人羨慕，讓人不禁想窺探他們的日常。最近，半島酒店集團董事的千金亮相日本綜藝節目，分享在香港和東京的貴族級奢華生活，公開5000呎的香港大宅和東京自住豪華獨立屋。她更在節目上招募男朋友，當她說出擇偶條件時，主持人都大吃一驚表示超不解！

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