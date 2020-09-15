歲月催人老，相信不少女生都會為了令自己看起來年輕一點，花不少金錢和努力在保養上。最近，韓國43歲女演員金喜善在劇集《Alice》中扮演大學生，看起來竟然與21年前完全沒有分別！《Opener》與大家細看16個韓國女星近況VS 20年前的對比，竟然有一半的女星已經崩壞...

金喜善在《Alice》中逆齡扮演大學生

劇中的造型與21年前的《漢城奇緣》近乎一樣，而金喜善的樣子也好像沒有怎樣變

人生有幾多個十年！踏入25歲之後，相信不少人都會開始感受到「初老」，紛紛開始養生和保養。有人會靠整容或美容技術令自己變得更好看，但當年紀逐漸增長，這些技術為我們帶來的後遺症將會越明顯。

現年43歲的韓國女演員金喜善近日在劇集《Alice》中扮演大學生，毫無遺和感之餘，網民還發現她跟21年前幾乎沒怎麼變過。雖然不少韓國女星都跟她一樣keep得好，不過仍然有部分女星疑似因為整容的後遺症令外表逐漸崩壞。

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