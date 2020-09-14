最近日劇《我的家政夫渚先生》爆紅，結局篇打破新垣結衣《逃跑雖可恥但有用》的收視紀錄，這套講述28歲OL和50歲家政大叔戀愛的劇集，更為日本帶來「大叔熱潮」。有日本電視節目進行調查，發現現時的年輕女生開始喜歡與大叔談戀愛，比起「小鮮肉」，魅力熟男更符合現代女性的理想條件，她們列出10個成為高質大叔的必備條件，中5個或以上就是「筍盤」！

劇中飾演28歲OL的多部未華子（中）和50歲大叔的大森南朋（左）在結局拉埋天窗。（《我的家政夫渚先生》）

日本電視節目《グットモーニング》調查了約1600位20－30歲的女性，訪問他們對於相差20歲以上的大叔有甚麼看法。結果，高達4分之1的女生覺得「大叔很有魅力」，更有7分1人承認她們曾經與年長20年的男性談戀愛，原來有不少女生都是「大叔控」！

調查顯示，日本女性認為44.1歲的中年男人就是「大叔」。

4分之1的女生覺得「大叔很有魅力」。（《グットモーニング》）

7分1人承認她們曾經與年長20年的男性談戀愛。（《グットモーニング》）

不過，女生眼中的大叔並不等於「中年麻甩佬」，她們列出10個成為高質大叔的必備條件，起碼要中5個條件才能成為受歡迎的「筍盤」熟男，其中竟然不包括「高薪厚職」？！

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