香港藝人蔣家旻、傅嘉莉日前在節目《流行經典50年》合唱TWINS的經典歌曲《戀愛大過天》，因唱得太難聽引來網民熱烈討論。雖然她們的本業不是歌手，情有可原，不過在韓國卻有些偶像歌手，因為唱歌實力超差，經常被吐槽！

MOMO@TWICE

【1】MOMO@Twice

Momo是Twice的日本成員，在隊中是主舞，參加《SIXTEEN》時已經展示十分強的舞蹈實力。不過，出道至今已經快5年的她，唱歌實力依然沒有太大進步。今年6月，TWICE在《SHOW CHAMPION》拿下1位後，以無伴唱音樂進行encore，Momo唱完自己的part，好似難聽到連自己都呆咗！

子瑜@TWICE

【2】子瑜@Twice

雖然出道至今快5年，但Twice仍然不斷被嘲為「史上唱歌最難聽的女團」歌手，全因為唱歌實力不足的成員不止一個。在上述的同一場表演中，其實子瑜的唱功亦沒有比Momo好很多......

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