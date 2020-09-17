寵物主人拿著牽繩在街上遛狗的畫面就見得多，不過除了狗，還有甚麼寵物可以遛？遛貓、遛烏龜？日本有一位伯伯竟然在街頭遛鱷魚，引來途人圍觀。其實他已養了鱷魚38年，從手掌大小慢慢養到變成2米巨鱷，一直不離不棄。

伯伯名叫村林信光，住在廣島吳市，今年已經69歲。他38年前在寵物店以5萬日圓購買了當時只有手掌大小的鱷魚，放在自己開的咖啡店飼養，還特地為此向政府申請了飼養許可。他的兒女當時只有幾歲，從小就和鱷魚一起生活，所以不少媒體上門採訪他。直到近年，伯伯在街頭遛鱷魚的景象仍然經常可見，但鱷魚已經成長為2米巨鱷，但因長期與人生活，牠非常溫馴，並深受當地居民喜愛。

伯伯常帶鱷魚外出散步放風。（Cater news agency）

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同場加映︰日本爆紅「拉屎師」野外排糞46年

吃喝拉撒睡是人類的生活中每日都會做的事，在這樣的日常當中，或許我們都已經麻木了，但原來「拉屎」都能夠悟出一套屬於自己的信念。日本有一位自稱糞土師的男子，堅持在野外排便46年，並為此和妻子離婚，背後原因令一眾網民嘩然。

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