日本原內閣官房長官菅義偉，於9月16日正式成為日本第99任首相。這位71歲政治家於去年負責發表新年號，因此被各地網民封為「令和大叔」，更被瘋狂改圖而讓人印象深刻。最近，有日本電視節目揭露這位新首相鮮為人知的一面，透過7件關於菅義偉的生活小趣事，發現他內藏一個少女心！

菅義偉超愛吃甜品（網上圖片）

政治人物和官僚的印象通常都是刻板、嚴苛，毫無趣味可言。不過日本人卻很喜歡分享政治家一些無聊冷知識，去吸引年輕人關心政治。最近，一個日本新聞節目揭露了71歲新首相菅義偉的「鮮為人知7件事」，竟然發現這位「令和大叔」是個超級甜品控！

新聞節目介紹菅義偉不為人知的可愛一面。（Twitter@YuFabric）

網民看完後紛紛留言「這位首相有反差萌」、「好感度直線上升」，更封了菅義偉做「最可愛首相」，超受女高中生歡迎！究竟，菅義偉有甚麼鮮為人知的小秘密？

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常說「人不可貌相」，不能因為一個人的衣著和外表，而低估了他的能力。最近日本就有個好例子，一位男生在21歲時已經年賺40億日圓（約港幣2.9億），吸金能力超強，加上一身浮誇的MK打扮，他經常被網民誤以為是牛郎！不過，當他在電視節目上披露真正身份時，網民立即打臉：「原來是精英！」

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