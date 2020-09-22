吉卜力看圖作文大賽2020　8套動畫劇照秒被玩壞　網民：童年崩壞

日本吉卜力工作室曾推出《龍貓》、《千與千尋》等多套經典作品，故事當中有很多令人印象深刻的場面。最近，工作室宣布釋出多套動畫的超高清劇照，包括《崖上的波兒》、《風起了》等8套人氣電影，未來會陸續有更多套作品劇照公開。

誰知，相片放出後即被網民玩壞，一班創意爆棚的台灣網民更在Twitter發起「看圖作文大賽」，為劇照加上無厘頭的對白，本來唯美的劇照秒變搞笑meme！

Let it go, let it go

Can't hold it back anymore#第一屆推特吉卜力大喜利大賽 pic.twitter.com/tBLeFXxtaf — 小夜 (@akiyo_111) September 21, 2020

吉卜力工作室早前宣布釋出旗下多套動畫作品的高清圖片，請大家在「常識範圍內自由使用」。劇照釋出當日，立即成為網友的惡搞對象！台灣網友在Twitter上舉辦「# 第一屆推特吉卜力大喜利大賽」，「大喜利」是日本的傳統餘興節目，由主持人制定一個主題或問題，參加者自由發揮創意，然後提出答案。這次網友就為劇照加上無厘頭的對白，結果演變成超爆笑meme大賽！

「這是我的身份證，我真的不是《棋靈王》塔矢亮。」（STUDIO GHIBLI ）

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同場加映：龍貓是死神？4套吉卜力動畫的暗黑都市傳說

吉卜力工作室出品多套經典電影，包括《龍貓》、《千與千尋》等，雖然全部都是動畫，但卻從來不是「只給小孩看的卡通片」，每一套電影的故事、歷史、配樂，都隱藏著很多對社會反思和嘲諷。與此同時，坊間流傳著很多有關吉卜力電影的都市傳說，據聞龍貓是只有死者才能看見的死神、《千與千尋》的油屋是妓院等等...部分純屬網友推測，信不信由你！

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觀看全文：龍貓是死神？千尋賣身做雛妓？4套吉卜力動畫的暗黑都市傳說