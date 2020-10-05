林書豪代言Coach被恥笑　盤點25個時裝車禍　Cos山羊用靴未算最癲

球星林書豪早前成為Coach代言人，拍攝2021春夏造型宣傳照一出旋即成為話題，只因造型過於復古，滿滿的中國農村風味令眾人震驚。俗語有話「設計嘅嘢你識條鐵咩」，世上無奇不有的設計又可止林書豪的一身造型。以下25件炒車級時裝設計，它們或許不醜，卻會令人「黑人問號」，不禁想問如此特別的產品真的會有人買嗎？

近日林書豪為COACH拍攝造型照，一身「復古」造型引起網民們恥笑。（COACH）

林書豪的造型照中，泥黃色的色調、過膝長褸和著涼鞋著襪均被受網民恥笑，更留言點評為「農村少年」、「以為係上山下鄉」，被指是絕對的「時裝車禍」。不過百貨應百客，再奇怪的產品都有其客路，外國就有不少網民在Reddit分享爆笑時裝設計，當中有其貌不揚的設計，亦有引起錯覺的設計。👇👇👇點圖睇25件炒車級時裝設計，看看哪一件你最不能接受👇👇👇

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一款名牌蜜粉粉撲近日引起日本網民熱話，只因明明是走甜美少女風的蜜粉粉撲，其外型設計竟然讓人一秒想歪，有網民甚至說「難以直視」。不過令人哭笑不得的又豈止這個蜜粉撲，看看以下10款讓人一秒想歪的商品，一起測試你的思想有多邪惡！🔻🔻🔻點圖睇10件讓人一秒想歪的商品🔻🔻🔻