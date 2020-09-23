換季之際，又有藉口購物啦！即日起至28日，尖沙咀海港城舉辦馬拉松開倉，當中包括多個熱門便服及運動品牌如Nike、adidas、New Balance、Under Armour，一如以往有各式鞋款、服飾及袋款減價發售，折扣最高達2折！

是次開倉形式跟以往相近，不過今次「特平價波鞋山」中的鞋款不及8月時吸引，但放置一般減價款式的區域則有不少驚喜！當中最意想不到是竟然找到今年大熱、蘋果教主STEVE JOBS的至愛鞋款New Balance 992。貴為美版（美國製造）的992，一向定價頗高，索價近$1900一對。今次開倉減至$690，NB迷必搶。但其碼數亦相對少選擇，有興趣就要把握機會了！另外今次場內亦有大量各品牌的秋冬季衛衣，最平$160，為冬天入貨好時機！

今次開倉有大量秋冬季衛衣款式，為冬天入貨好時機！（01圖片）

New Balance以外，Nike、adidas、New Balance、Under Armour同樣有多個減價款式值得入手！

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👇👇👇 按圖看精選New Balance、ASICS減價鞋款👇👇👇

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。👇👇👇 按圖看小貼士 👇👇👇

【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至9月28日 時間：11am - 7pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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