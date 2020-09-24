疫情長期戰，大家除了多保持清潔，提高衞生意識外，也愈來愈多品牌推出口罩，為抗疫出一分力。Uniqlo五月宣布將推出自家製口罩後，在日本開賣時即釀搶購潮，香港亦於9月25日在全線門店及網絡旗艦店正式發售。《開罐Opener》記者實物開箱，為大家實測UNIQLO AIRism 口罩！

根據官方資料，AIRism口罩採用三層結構，口罩中層為過濾層，細菌過濾效率(BFE)及花粉粒子過濾效率達99%，能有效阻擋飛沫、細菌、受病毒污染的粒子和花粉接觸肌膚。此外，口罩同時兼備抗紫外線UPF 50+功能，能有效阻擋達90％的紫外線。

Uniqlo五月宣布將推出自家製口罩後，在日本開賣時即釀搶購潮。

AIRism口罩在9月25日於UNIQLO全線門店及網絡旗艦店正式發售，共有3個顏色，包括白色、灰色及黑色，並設三個尺寸，包括細碼（18cmx12cm，適合兒童使用）；中碼（22cmx14cm，適合臉型偏小的成年人使用）；大碼（23cmx14.5cm，常規成年人尺寸），一包3片裝售價為 $79。

官方指讓口罩可使用洗衣機和家用中性洗衣清潔劑清洗，更曾檢測證明其過濾層經40°C水溫洗滌20次仍保持功效，細菌過濾效率 (BFE) 仍達95% 阻隔。

記者今日收到AIRism口罩實物，率先為大家開箱，來個誠實用後感！究竟摸上手質感如何、男女士分別適合哪個大小、水洗過後又是否難乾透？🔻🔻🔻點圖睇記者用後感及看口罩詳情！🔻🔻🔻

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