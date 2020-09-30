香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日（29日）於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，市民外出時最好自備物資，不要共用街市魚檔毛巾或其他器具，「共用情況喺疫症情況係唔要得，好似森林大火。」 日常生活市民共用的物品又豈止魚檔毛巾，每天更少不免要搭車搭升降機，有日本大學教授分析，公共空間如車廂及升降機中感染病毒的高危位置。

（資料圖片／羅君豪攝）

日本京都工藝纖維大學副教授山川勝史，在電視節目中透過模擬情境，了解鐵路車廂內病毒的傳播方式，從而分析出在車廂中，甚麼位置最易受到感染，以及甚麼位置比較安全。另外，同樣是密閉空間的升降機，乘搭時企位亦有一番學問，到底企甚麼位置比較好？山川教授亦為大家解答。

山川教授分析病毒灰車廂中的傳播方式。(節目截圖)

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新冠肺炎疫情持續了大半年，不少香港人的生活習慣也在不知不覺間改變，例如有少少不舒服都害怕得半死、打死都不會用手接觸陌生東西，要麼就用酒精搓手等。

在街上不小時咳了一聲，即刻勁心虛；行過店舖留意有冇口罩，多過有冇優惠；見到搓手液就會忍唔住想唧；平時喉嚨痛當食生菜，現在有點風吹草動就立即食藥，驚到HIHI。這些事情你遇過嗎？如果你也有這20個生活習慣的小改變，證明你的抗疫意識已經入血了。

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