Hea搞女友生日直男慘被分手　專家6招為戀情保鮮｜拍拖要考牌#46

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近日，有男網民在網上發文指，上星期本來慶祝女友的生日，但因為安排不周結果整個生日氣氛都好平淡，翌日就收到女友短訊提出分手。男生發文勸世指，自己「令對方每一日嘅期望不斷落空，久而久之，消耗對方的耐性和愛」，「奉勸各情侶，千萬不要忽略對方嘅期望」。

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剛開始的戀愛總是美好的。但當熱戀期過後，關係變得冷淡又該如何是好？會吵架、冷戰、還是分手？當兩個人相處久了，戀愛初期的激情便會開始減退。一段長久的愛情是需要彼此用心經營，保持兩人關係的新鮮感。前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 分享6招情侶間能夠維持甜蜜﹑新鮮﹑熱情的相處小秘訣。快試試以下幾點，建立一段快樂﹑穩定和長久的關係吧！

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有日本「心水清」的網民指情侶來來去去都只有3大類型，歸納出3種交往模式，分別是「其中一方特別喜歡另一方型」、「互相依賴型」及「和朋友差不多」。又列出6點「能夠長久交往的情侶特點」，快看看你和另一半中了多少項！

あるあるbot ‏ @maccha9n

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