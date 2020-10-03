廢青放連假的10個耍廢日常　網民超有共鳴︰放假就是任性！

適逢中秋加周末連放4日假期，平時讀書工作辛苦的年輕人可以鬆一鬆。雖然有連假，但都未必一定要安排豐富的活動出去玩，留到家中渡過假日亦是很多人的理想假期。日本有媒體分享了一些假期日常，喜歡留在家中的香港人睇完一定會有共鳴。

日本媒體《BuzzFeed Japan》近日發佈短片，分享日本廢青放假在家耍廢的瞬間。不少日本網民表示大有共鳴，更說「放假就是任性」。《開罐Opener》記者為你整理了其中10個瞬間，看看你的連假是否這樣過。

宅在家中休息是不少人的連假首選。（《被愛妄想症》劇照）

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同場加映︰8個攻陷日本女生的中港台小鮮肉

香港年輕人流行追日韓明星，中港台明星似乎捉不到本地粉絲的心，但原來他們可以吸引到日本人！在網絡發達的年代，日本人在網上也可以追看中港台劇集，原來這些劇集在日本吸粉不少，有些劇中男主角更因此在日本成名。有日本媒體盤點了一些攻陷日本妹的心的新一代男神，你又最喜歡哪一位呢？

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