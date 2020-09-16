時裝會隨季節更迭，每隔一段時間，我們就會買新衣服，丟掉舊的。但有些服飾，即使不會再穿，我們都捨不得丟。在學生時期的班衫，大家又會怎樣處理？日本有媒體用插畫形式，分享6種處理班衫的方式，你會用哪一種？

日本媒體《スタディサプリ》發表文章，以插畫畫出各種高中生日常，其中一篇插畫是6種處理班衫的方式。學生時期，每班都流行將同學設計的款式或圖案製作成每人一件的班衫，在班際活動一起穿上，顯得特別團結。但隨著畢業後大家各散東西，班衫變得再無用武之地，只是一件青春的遺物。大家會否用以下6種方式處理你的班衫呢？

畢業後大家就會各散東西。（《カンナとミナミの卒業》劇照）

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同場加映︰日本人細數11件90後兒時潮物

人總是喜歡懷愐舊時光，過去的都是美好。日本在去年進入全新的令和年代，不少網民都感嘆時代變遷速度飛快。早前Twitter興起了一個叫「昭和生まれ」的Hashtag，大量網民貼出舊昭和時代的生活潮物，不少是香港人也有共鳴的兒時回憶。

👇👇👇點擊圖片看11種懷舊潮物👇👇👇

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