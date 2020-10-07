被稱為「日本最強陪酒女」的櫻井野之花，最近在Instagram上載了一張10年前和現在的對比照，這段時間她花了超過2000萬日圓（約港幣146萬）瘋狂整容，加上節食減肥，完全變了另一個人！她曾經揚言要整容成為石原里美、廣瀨鈴，而下一個目標是橋本環奈，不過網民卻留言指她的整容之路已經走火入魔...

櫻井野之花整容前（「Abema News」截圖）

櫻井野之花今年29歲，她被封為日本陪酒女界的傳奇人物，皆因其營業額已經連續95個月排第一，又同時是兩間陪酒女酒吧的老闆娘，更是雜誌《小惡魔ageha》的封面模特兒。她曾在電視節目上自爆整容超過100次，花費超過2000萬日圓（約港幣146萬），整張臉幾乎所有部位都動過刀。當她公開未整容前的樣子時，立即引起網民哄動：「這完全是另一個人！」

有網民形容櫻井是整容上癮，不過她卻認為整容是她的「救贖」。由於櫻井天生樣子不討好、皮膚黝黑不像一般日本人，小學時期班上的男同學都恥笑她做「大猩猩」，更被嚴重欺凌，曾經被人潑冷水、鞋子裏被放圖釘等等。升上高中後，欺凌情況變本加厲，令她漸漸變得自閉，不再踏出家門。

見盡人間醜惡的櫻井，在19歲時萌生了「我想整容變美！」的念頭，接受了人生第一次的整容手術，把兩個鼻孔縮小。她形容手術後心情雀躍：「再也沒有人叫我做大猩猩，小說裏不是經常會寫『世界突然變的明亮』的嗎？原來這個橋段真的會在現實發生！」

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整容後的櫻井，靠圓滑的接客技巧和討人歡心的性格成為了歌舞伎町最受歡迎的陪酒女，現在更是經營兩間夜場酒吧，估計年賺近7億日圓（約港幣5130萬）。不過，有網民形容她整容整得走火入魔，櫻井幾乎每個月的樣貌都有變化，她更揚言要整容成為石原里美、廣瀨鈴，而下一個目標是橋本環奈！

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