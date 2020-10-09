殘而不廢，說出口容易，但其實要做到少點毅力也不行。日本有一個男子，在某次醉酒後發生意外失去一隻手和雙腳，但他選擇樂觀面對，仲成為YouTuber分享他的單手生活日常，最多人關注的影片吸引超過300萬人觀看。

山田千紘(Yamada Chihiro)在高中畢業後投身社會，意外發生時他只有20歲，做著推銷員的工作。意外當天他從早上就覺得身體不適，但仍照樣上班，下班後也因為一早約好了前輩去飲酒而照樣赴約。喝到夜晚他坐電車回家卻坐過頭，於是醉醺醺的他便下車坐在車站椅子上睡著了。到他再打開眼的時候，已經躺在醫院的病床上，失去了一隻手和雙腿。他說自己完全不知道發生甚麼事，後來在醫護人員和警察口中才知道，飲醉的他以為回家的電車已經到了，便走到月台，結果卻失足跌落路軌，碰巧被正在駛入月台的電車撞到，雖然大命不死，卻失去了兩條腿和一隻右手。

山田千紘原本是四肢健全的年輕人。（左2）（IG@chi_kun0922）

意外發生至今已經過了9年，山田現在29歲，也有一份穩定工作。他用積極的心態面對這個殘酷的現實，還在YouTube拍片分享只用一隻手生活的日常片段,，其中一條片最高有300萬點擊。他的樂觀鼓勵了不少有類似經歷的人，也有網民讚他︰「身體上的殘障也妨礙不到他強壯的內心，他是真正的強大。」

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同場加映︰日本「2020 Miss Japan」35縣派女生參賽

每年香港人都很期待香港小姐選舉，參賽者由首輪篩選已經備受矚目，眾「佳麗」們的照片亦會為我們帶來很多歡樂。日本最近亦舉行了Miss Japan選美比賽，不少佳麗都年輕貌美，冠軍更是索爆全場，但還是有些網民覺得有佳麗「走錯棚」。

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