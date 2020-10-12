誰說肌肉男一定很兇，大隻也可以溫柔。日本有一位陽剛猛男，喜歡在家做健身，一身肌肉加上俊俏外表具有很大「殺傷力」。不過這位猛男有睡覺要抱著玩偶的習慣，反差萌背後原來有一個心酸故事。

日本節目《家、ついて行ってイイですか？》會在街上隨機尋找路人跟拍到他們家，發掘他們的故事。最近一期節目中，節目組訪問了一位陽剛猛男的家，他表面看上去友善開朗，家中床上又放了一隻可愛的大型玩偶，看起來和他不相襯，但他晚上會抱著玩偶睡覺。當觀眾都被他的反差萌吸引的時候，節目組發現他的睡房一角有個袋子，打開後他臉色突變，原來背後有一個心酸故事。

節目組在街上隨機邀請路過的猛男接受跟拍，他叫Hiroki。（節目截圖）

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同場加映︰澳洲女租86呎日本納米樓做蝸居

香港地少人多，樓價長期都高企，想租間屋搬出去真的不容易，所以近年出現很多「蝸居」、「納米樓」等，以面積小但價錢低的房屋。日本也很流行納米屋，供一些從鄉下到城市打拼的年輕人獨居之用。日本有一位YouTuber公開介紹她住的86呎單位，竟然有陽台和閣樓，還有個地方暗藏機關？

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