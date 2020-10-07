說起鉛筆，大家都覺得它用的途是寫字或者畫畫，不過除了這些，原來鉛筆本身還可以是一種藝術品。日本網絡出現一位神人，會用鉛筆的筆芯做成筆芯雕刻，包括武士刀、艾菲爾鐵塔、結他等，技巧之高令一眾網民大感佩服，稱他為「神之手」。

雕刻神人及叫シロイ(Shiroi)，已經鍛鍊筆芯雕刻技術有5年之久，還會不時分享作品到Twitter。數年前他突然萌生一個想法︰「鉛筆可以用來寫字或者畫畫，但這項創造藝術的物品本身，都可以是一項藝術。」向來內向、缺乏動力的他就因為這個想法，罕有地立刻買工具，從零開始學習筆芯雕刻。經過5年鍛鍊，他已經可以精細地做出各式各樣的雕刻藝術，到底他的作品有多厲害呢？

1. 超逼真括武士刀（Twitter@shiroi003）

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同場加映︰日本畫師將東京變世界末日

新海誠製作的動畫電影《你的名字》由年初開始已有傳會拍真人版，近日終於敲定會由韓裔導演 Lee Isaac Chung執導。說起新海誠，他所製作的動畫背景細膩度極高，每一幀畫都極度唯美，堪稱「背景之神」。不過日本有一位名叫「東京幻想」的畫師出了一本以廢墟化的東京為題材的作品集，細膩度可媲美新海誠，獲網民激讚。

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