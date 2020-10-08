香港地少人多，樓價長期都高企，想租間屋搬出去真的不容易，所以近年出現很多「蝸居」、「納米樓」等，以面積小但價錢低的房屋。日本也很流行納米屋，供一些從鄉下到城市打拼的年輕人獨居之用。日本有一位YouTuber公開介紹她住的86呎單位，竟然有陽台和閣樓，還有個地方暗藏機關？

Emma從澳洲搬到日本，租了一間86呎納米屋。（YouTube@Tokidoki Traveller）

澳洲女生Emma因為很喜歡日本，所以便離開家鄉，去到日本工作，並成為YouTuber。日本的租盤普遍都要付禮金(類似佣金)、押金，而且多數租約都以2年為期限，但單身一人的她因為工作假期的VISA每6個月就要更新一次，所以便找了可以遂月租的納米房。Emma租這間房還有幾個特色，就是不用禮金和押金、房東會英文、離東京山手線很近，而且包水電費用，月租都只是69,000日圓（約5,000港元）。這間86呎的房間真可以稱得上「麻雀雖小，五臟俱全」，到底內裡有著怎樣的巧思呢！

👇👇👇點擊圖片看看日本的納米屋👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

同場加映︰收納無能者5大常犯錯誤

整理整頓是一生的課題，如何可以保持家居清潔及整齊，相信是很多人窮盡努力都做不到的事。日本IG紅人シンプリストうた在媒體發表文章，指出收納無能者經常犯的5個錯誤，希望各位的起心肝收納之前，可以聽聽她的忠告。

👇👇👇點擊圖片看5個收納無能者常犯的錯誤👇👇👇