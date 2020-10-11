你知道甚麼穿搭風格最適合自己嗎？每個人的臉部輪廓和五官都不同，只要找到最能突顯自己氣質的風格，便能大大提升魅力。最近，日本熱傳一個「臉型與氣質診斷」，只要回答13條問題，便能知道自己的樣貌屬於「童顏」還是「大人顏」！根據專家分析，原來女生氣質分為8大類，女神石原里美就屬於「活潑可愛型」， 快看看自己最適合哪一種風格吧！

「michill（ミチル） 」

最近，日本女性網站「michill（ミチル） 」分享了一個臉型與個人氣質的診斷，這個測驗由形象顧問專家新木ひとみ（Hitomi）獨創，只要回答13條關於自己樣貌的問題，便能知道自己是「童顏」還是「大人顏」，分析還顯示甚麼髮型、衣著、色調，甚至妝容最適合自己！根據診斷結果，擁有不同臉型和輪廓特徵的人，總共分為8大類型，快看看自己是一類，找出自己的專屬風格！

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答案「A」比較多代表你的樣貌偏「童顏」；答案「B」比較多代表你的樣貌偏「成熟」！

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同場加映：日本女高中生47地區校服全公開

日本的學校制服文化深入民心，相信不少女生都曾幻想自己能有機會穿上藍白水手校服、膝上短裙，然後提著日式書包上學。最近有日本媒體對女子高中生的制服文化進行調查，發現不同地區的裙子、學生襪的長度也有不同，最短的裙子竟然只有20cm長！原來日本全國47個都道府縣的制服各有特色，你最喜歡哪一套？

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