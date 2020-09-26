據說每個人身邊的數字和他的運勢有很大的關聯，你又知不知道原來手提電話號碼的數字也能夠預測一個人的性格，甚至判斷你未來是兇是吉？最近，日本電視占卜節目邀請了一位著名的「琉球風水」占卜師為大家分享，只要看自己手機最後4個數字便能知道今年運勢，快看下文看看自己的運程吧！

（《突然ですが占ってもいいですか？》）

日本節目《突然ですが占ってもいいですか？》最近邀請了「數意學」始創者，日本著名「琉球風水」占卜師シウマ大師（Shiuma）上節目分享2020年數字運勢分析。他為大家介紹了「電話運勢占卜法」，根據自己的手提電話號碼就能知道一個人的性格及預測運程，知道未來運勢是兇是吉！節目主持人立即向分析結果，都表示：「超準！」

（《突然ですが占ってもいいですか？》）

大師指，如果自己的數字屬於「凶」，可考慮改變自己的手提號碼，有助改善運程。他更分享了本年度最強的5個數字，快看看自己的電話號碼數字有沒有上榜！

看分析結果前，先把自己的手提電話號碼最後4個數字加起來！

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同場加映：從乘升降機站立位置反映你最渴望甚麼

你平日乘搭電梯時，最喜歡站在哪一個位置？原來，這個細微的習慣反映了你內心潛藏的慾望。最近，日本網站「Googirl」推出了一個心理測驗，根據你選擇在電梯站立的位置，秒分析出你最近在最渴求的是甚麼！

【問題】走進無人電梯，你會選擇站在哪個位置？

【A】靠近電梯按鈕位置

【B】正中心位置

【C】角落位置

【D】最後的中間位置

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觀看結果及全文：日本神準心理測驗！從乘升降機的站立位置 秒知你此刻最渴望甚麼