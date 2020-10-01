相信不論是男生或女生，都希望在異性心中留下好印象，尤其是想找對象發展的單身女性。吸引異性的第一步，首先要避免成為男生眼中「討人厭」的女性！有日本網站對多位男生進行調查，讓他們票選出10種最討厭女生的特徵，其中拜金和整容都有上榜，快看看自己有沒有「中地雷」吧！

男生眼中最討厭的女生，第一位是甚麼？（《東京白日夢女》）

想在心儀男生留下好印象，有些「禁忌」一定不能犯！日本排名網站「Goo Ranking」訪問了幾百位由20歲至30歲男性，讓他們選出「10大最討厭的女生特徵」，原來有很多在女生心目中為了提升魅力而做的舉動，例如買名牌、着靚衫，在男生眼中都是NG行為？！

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同場加映：日本女生眼中「10大最難接受的男生壞習慣」 港男做甚麼最扣分？

正所謂「相見好，同住難」，相信不少情侶都曾因為接受不了對方的生活習慣，而成為分手的導火線。最近，日本媒體對多位女網民進行調查，讓她們選出「生理上最難以接受的男生壞習慣」，快看看自己有沒有「中槍」！

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