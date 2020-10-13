早前男神彭于晏在社交平台上分享近照，一頭雜亂長髮配羊咩鬚嚇壞不少粉絲，更不留情面批評「怎麼變大叔了！」。可見鬚鬚造型尤如長髮，真的不是人人都留得好看，一不心隨時變流浪漢，看起來相當邋遢。不過當然亦有例外，有些男星留鬍鬚後不但男人味爆升，更憑造型成功獲得大眾注意。以下10個留鬍鬚更型男星，足以證明何謂「沒有最Man，只有更Man」！

活生生的失敗例子，大家都要引以為鑑……（Instagram@yuyanpeng／網上圖片）

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球星林書豪早前成為Coach代言人，拍攝2021春夏造型宣傳照一出旋即成為話題，只因造型過於復古，滿滿的中國農村風味令眾人震驚。俗語有話「設計嘅嘢你識條鐵咩」，世上無奇不有的設計又可止林書豪的一身造型。以下25件炒車級時裝設計，它們或許不醜，卻會令人「黑人問號」，不禁想問如此特別的產品真的會有人買嗎？👇👇👇點圖睇25件炒車級時裝設計，看看哪一件你最不能接受👇👇👇