隨着本港疫情緩和，健身中心及按摩店已於9月頭重新開放！現代人日對夜對電子產品或長期站立，相信身體各部位都難免繃緊疲累。不妨趁着10月連假，約朋友們到按摩店鬆一鬆！《開罐 Opener》為大家精選香港7間高質按摩店，bookmark好就要快點預約了！

其實香港都有不少泰式按摩店！（Zen Massage）

相信不少人都會喜歡在旅行期間光顧按摩店，不過受疫情影響，大家假期都只能留在香港，但不用擔心！香港其實都有各類型的按摩店供大家選擇，既有大家最愛的泰式按摩、亦有環境設計極佳的選擇，而且大多價錢不貴，最平只需$238便能享60分鐘全身按摩，性價比絕對不輸外地！即睇以下7間按摩店推介！

【1】Hermitage Spa —— 環境一流打卡最啱

位於中環鬧市大廈，距離地鐵站只需1分鐘步行時間。店內分別提供面部護理、身體療程、按摩及足底護理服務。地方夠大，適合與朋友一起去。完成按摩更能品嚐花茶和店家自製糕點，夠晒嘆！👇👇👇點圖睇收費詳情及店內環境👇👇👇

Hermitage Spa 地址：香港中環雲咸街1號南華大廈18樓 營業時間：12pm-9pm（平日）、10am-7pm（周末及假期）

【2】Blossom Secret Garden —— 最啱Shopping後浸牛奶足浴

由前NOW及Viu TV藝人鄧洢玲（阿旦）開設的按摩店，位於銅鑼灣鬧市。全店佔地1400呎，座位之間不會相間太近，空間感夠大。主要提供足部、身體及推油按摩三類服務。惠顧任何按摩服務更可獲額外10分鐘牛奶足浴，清潔之餘亦有助放鬆！👇👇👇點圖睇收費詳情及店內環境👇👇👇

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Blossom Secret Garden 地址：銅鑼灣東角渣甸坊3號蓮福商業大廈1樓 營業時間：11pm-11pm

【3】Zen Massage —— 多種泰式按摩選擇

如果喜歡泰式按摩，不妨選擇Zen Massage。環境裝修充滿泰國風情以外，提供的服務亦以泰式為主，分別有泰式古法按摩和泰式草球按摩，而且大多由泰國人師傅主理！👇👇👇點圖睇收費詳情及店內環境👇👇👇

Zen Massage 地址： 銅鑼灣渣甸街42號1樓 銅鑼灣百德新街53A號海德大廈4樓B室 天后電氣道98-100號萬愷大廈1樓 營業時間：12pm-1130pm

【4】Lafayette Spa —— 特有吊床式梳化

位於觀塘的私人會所Club East中，鄰近地鐵站，交通夠方便。而且場內設計相當有格調，例如休息位置設有較少見的吊床式梳化。👇👇👇點圖睇收費詳情及店內環境👇👇👇

Lafayette Spa 地址：香港九龍觀塘駿業街58號 營業時間：11pm-9pm（平日）、10am-8pm（周末及假期）

【5】小確幸 —— 位於旺區夠方便

位於旺角人流地帶，距離地鐵站只需2分鐘路線，就算住不同區的朋友亦方便聚合。店舖主要提供足部及全身按摩服務，另外亦有磨沙及足部薰蒸排毒服務提供。👇👇👇點圖睇收費詳情及店內環境👇👇👇

小確幸薰蒸足療 地址：旺角亞皆老街39-41號金山商業大廈15樓C室 營業時間：1pm-930pm

【6】水盈軒 —— 營業時間夠長

鄰近太子站，雖然裝修較為local，但勝在價錢實惠，以全身按摩為例，60分鐘只需$278。另外營業時間亦相對較長，營業至晚上12點，就算跟朋友們吃完晚飯才去亦不怕遲！👇👇👇點圖睇收費詳情及店內環境👇👇👇

水盈軒 地址：九龍太子大埔道6-8號福耀大廈1樓 營業時間：10am-12am

【7】泰妃 —— 價錢最抵

新界同樣有不少選擇，喜歡泰式按摩的話可以選擇位於荃灣的泰妃。裝修夠新淨明亮。提供各式泰式按摩如泰式草球及香薰熱扁石治療。而且價錢非常實惠，全身按摩收費$238/60分鐘，為眾多間中價錢最低的。👇👇👇點圖睇收費詳情及店內環境👇👇👇

泰妃 地址：荃灣享和街96號M樓 營業時間：12pm-10pm

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同場加映：全港4間自助烘焙店推介 $180懶人烘培免洗碗

自助烘焙店近年應運而生，部分更在逆市擴充開分店。現時港九新界均有不少自助烘焙店，提供地方、材料、工具，甚至洗碗服務，究竟大家應該怎樣挑選適合自己的烘焙課程？不妨趁10月多個連假，跟朋友情侶們體驗烘焙的樂趣！

【1】Bake Your Own —— 怕洗碗之選

為全港首間自助烘焙店，發展至今共有三間分店，分別位於旺角、銅鑼灣及九龍灣。全店有近60款甜品款式選擇。有不少明星及KOL如何超蓮、JW王灝兒和歐鎧淳均曾光顧。門市以外，亦有各式烘焙材料懶人包免運費送上門服務！宅在家一樣能自助烘焙！👇👇👇點圖睇收費詳情、優惠及注意事項👇👇👇

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