最近越來越多人透過交友軟件結識異性，雖然有部份人的目的是「約炮」，但仍然有很多用家希望能在交友App結識真命天子，發展一段認真的感情。假如你長了一張「大眾臉」，又想在交友App的茫茫人海中突圍而出，到底應該怎樣做去提升出pool機率？日本有「交友軟件」專家教路「交友App脫單4大絕招」，只要跟足步驟去做，與理想型成功配對的機會率便會大大提升！

越來越多人用交友軟件出pool（節目截圖）

如非「男神、女神」，到底要怎樣才能在交友App突圍而出，找到屬於自己的真命天子？最近日本節目《初耳トライ》邀請到「交友軟件」專家分享4招「交友App脫單必學絕技」，原來關鍵在於個人檔案的照片！只要在交友App的圖像照片下一個小功夫，便能立即提升成功配對率，出pool不是夢！

大眾臉用3招P圖即可告別單身？（節目截圖）

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同場加映：日本女高中生47地區校服全公開

日本的學校制服文化深入民心，相信不少女生都曾幻想自己能有機會穿上藍白水手校服、膝上短裙，然後提著日式書包上學。最近有日本媒體對女子高中生的制服文化進行調查，發現不同地區的裙子、學生襪的長度也有不同，最短的裙子竟然只有20cm長！原來日本全國47個都道府縣的制服各有特色，你最喜歡哪一套？

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