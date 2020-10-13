日本票選長腿女星Top10　長澤雅美竟三甲不入　冠軍是國民女神

開罐
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人想變美可以有很多辦法，想變瘦可以減肥，不夠時尚可以睇雜誌學打扮，但想要又長又細的美腿可不是單靠後天努力就可以。日本有媒體公布了網民票選擁有美腿的女星排名，她們每一個都擁有令女生羨慕的逆天長腿，令不少女生羨慕。
日本媒體《GooRanking》收集了500名網民的意見，選出他們認為擁有最美腿的女星。結果競爭激烈，有幾位出現了同票的情況。而日劇女神長澤雅美、資深女演員觀月亞里莎都入選頭10名，第一名更是日本公認的國民長腿女神，一起來看排名結果。
【10-松原堇】松原堇身高175cm，曾到香港旅遊拍下這張照片，被網民讚長腿。（IG@sumire808）
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每年香港人都很期待香港小姐選舉，參賽者由首輪篩選已經備受矚目，眾「佳麗」們的照片亦會為我們帶來很多歡樂。日本最近亦舉行了Miss Japan選美比賽，不少佳麗都年輕貌美，冠軍更是索爆全場，但還是有些網民覺得有佳麗「走錯棚」。
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