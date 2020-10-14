DONKI洗腦歌主唱現真身　日版李紫昕作曲兼主唱　身世竟大有來頭

「Don Don Don Donki， Donki HoTe」相信香港人對這句歌詞相當熟悉，甚至一見到歌詞，腦入面已經浮現歌聲。這首就是近年由日本進軍香港的大型連鎖生活雜貨店DONKI驚安之殿堂的主題曲，亦被稱為洗腦神曲。大家聽就聽得多，但知不知道是誰作曲主唱呢？

日本節目《痛快！明石家電視台》介紹一些日本人熟悉的聲音背後的配音員。其中一位，就是主唱Donki主題曲的田中Maimi，作曲的也是她。令人驚訝的是，她以前原來是Donki的正式員工。日本的員工雇用方式有分幾種，例如兼職打工、合約員工、派遣員工及正式員工等，而正式員工所得福利最多，但入職門檻亦最高，田中Maimi能夠成為正式員工代表她很受公司信任。而她加入Donki後為甚麼會作了首洗腦神曲呢？

田中Maimi樣貌酷似香港兒歌歌手李紫昕。（節目截圖）

👇👇👇點擊圖片及影片看Donki洗腦歌是如何誕生👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

同場加映︰日本型男每晚抱維尼睡覺 反差萌背後藏心酸故事

誰說肌肉男一定很兇，大隻也可以溫柔。日本有一位陽剛猛男，喜歡在家做健身，一身肌肉加上俊俏外表具有很大「殺傷力」。不過這位猛男有睡覺要抱著玩偶的習慣，反差萌背後原來有一個心酸故事。

👇👇👇點擊圖片看他背後心酸故事👇👇👇