由陳可辛執導的電影《奪冠》正在上映中，故事講述中國女子排球隊的傳奇故事，令香港再次掀起排球熱！普遍女排運動員都有大長腿，不過說到女神級的選手，大家都會想到擁有好身材和高顏值兼備的前日本女排隊長木村紗織。其實日本還有很多樣靚身材正的女運動員，即使素顏上陣也完全零死角，有個更和女神綾瀨遙撞臉！

相信每個男生都有一位運動場上的初戀女神，她們都擁有一對大長腿、健美的線條和陽光笑容。《開罐Opener》記者為大家盤點6位女神級日本美女運動員，她們不但有令人羨慕的好身材，更有素顏上陣也不怕的神仙顏值，其中一位更與女神綾瀨遙撞臉！

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同場加映：日本女高中生47地區校服全公開

日本的學校制服文化深入民心，相信不少女生都曾幻想自己能有機會穿上藍白水手校服、膝上短裙，然後提著日式書包上學。最近有日本媒體對女子高中生的制服文化進行調查，發現不同地區的裙子、學生襪的長度也有不同，最短的裙子竟然只有20cm長！原來日本全國47個都道府縣的制服各有特色，你最喜歡哪一套？

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