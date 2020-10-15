GU日本官網近日公布秋冬男女裝熱賣排行榜！當中不少款式均在香港有售，絕對值得大家在換季血拼前參考！其中一些上榜產品更是一眾日本女生的至愛item，並曾在Instagram分享如何利用一件衣服作多種造型！

（GU）

是次公布除了有總排名TOP30外，亦有各分類如上衣、下裝、外套、家居服及鞋款的熱賣排行榜，方便大家購買相關類別前能一目了然。產品大多集中秋冬裝，其中有不少均是今季新品！

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就算女裝熱賣榜中No.1在港沒有發售也不用失望！因為No.2至4不但有售，而且於上榜前已是一眾日本女生的至愛，在Instagram上有各種配搭方法，相當值得大家參考！以女裝排行榜中的No.3高領毛衣（Sweat look high-neck sweater）為例，便受到日本女生們追捧，更有穿搭達人示範如何利用此款毛衣襯搭出12個造型！以香港售價$179來說，絕對值得入手！👇👇👇點圖睇日本穿搭達人示範No.2-4熱賣商品👇👇👇

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早前男神彭于晏在社交平台上分享近照，一頭雜亂長髮配羊咩鬚嚇壞不少粉絲，更不留情面批評「怎麼變大叔了！」。可見鬚鬚造型尤如長髮，真的不是人人都留得好看，一不心隨時變流浪漢，看起來相當邋遢。不過當然亦有例外，有些男星留鬍鬚後不但男人味爆升，更憑造型成功獲得大眾注意。以下10個留鬍鬚更型男星，足以證明何謂「沒有最Man，只有更Man」！👇👇👇點圖睇10個留鬍鬚更Man男星👇👇👇

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