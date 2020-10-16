IKEA於10月份迎來45周年，分階段推出多個優惠。除了買滿指定金額送優惠卷外，亦設每周精選優惠，折扣最高達5折！另外同期亦有組合優惠價、創新低價及聖誕優惠，減價產品涵蓋多個種類，除了傢俬、廚房用品、床上用品外，亦有換季必備的各式收納用品！

不少收納產品均有減價！換季必買！（IKEA）

IKEA就着45周年推出共3個優惠，除了買滿指定金額送優惠卷以外，由10月15日起連續3星期亦分階段推出每周精選減價商品，每個階段雖然選擇不算非常多，但勝在各個範圍如收納、廚房用品、食品均有，而且最重要是減價幅度相對較大，劃一減至$45，最高折扣約45折！另外yuu會員亦有額外折扣！👇👇👇點圖睇3大優惠詳情及減價商品👇👇👇

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45周年優惠以外，IKEA亦有同步進行另外3個優惠，分別為組合優惠、創新低價及提早非常多的聖誕精選優惠，其中不乏IKEA的人氣收納商品，如SKUBB系列貯物盒、VARIERA貯物箱及RÅSKOG/RÅSHULT活動几。

當中SKUBB系列一向在日本相當受歡迎，不少日本網民都曾分享各種用法，尤其適合作收納換季衣物。另外RÅSKOG/RÅSHULT可移動式活動几更曾登上日本節目，被IKEA用家資歷達25年的日本生活雜貨專家所推介，多顏色、多層樓及可移動均是其最大賣點！大家不妨參考。

👇👇👇點圖睇組合優惠商品（未知優惠完結日期）👇👇👇

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👇👇👇點圖創新低價商品，當中有日本用家至愛產品！👇👇👇

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👇👇👇點圖睇聖誕精選優惠產品（優惠期由即日起至12月27日）及日本網民示範👇👇👇

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網上商店設送貨服務，運費將根據貨物價錢及地區而定，詳情可參閱官網資訊。

※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

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