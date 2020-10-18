每一張靚相的背後，都隱藏著不少汗血與心機，攝影師和模特兒都絞盡腦汁，希望用最低成本拍出最佳效果。最近日本Twitter流行一個Hashtag「＃レイヤーの理想と現実」（Cosplayer的理想與現實），一班專業Cosplayer分享他們拍攝相片時的幕後花絮，教你如何用低成本影靚相！

唯美的三點式泳照背後，都有一位為藝術而犧牲的人負責「製造水花」（Twitter@3k___pnt）

唯美的三點式泳照背後，都有一位為藝術而犧牲的人負責「製造水花」（Twitter@3k___pnt）

興趣扮演動漫人物的Cosplayer，經常都會在網上分享靚相，相中一定不少得華麗的場景、唯美的動作和設計精美的道具。最近日本Twitter流行一個Hashtag「＃レイヤーの理想と現実」（Cosplayer的理想與現實），一班Cosplayer公開了他們拍照時的辛酸事，原來華麗背後有著一幕幕爆笑花絮，包括人肉壓水花、執紙皮做道具等等，為了慳錢他們可以去到幾盡？！

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同場加映：日本大熱臉型診斷！13條問題測專屬穿搭及髮型

你知道甚麼穿搭風格最適合自己嗎？每個人的臉部輪廓和五官都不同，只要找到最能突顯自己氣質的風格，便能大大提升魅力。最近，日本熱傳一個「臉型與氣質診斷」，只要回答13條問題，便能知道自己的樣貌屬於「童顏」還是「大人顏」！根據專家分析，原來女生氣質分為8大類，女神石原里美就屬於「活潑可愛型」， 快看看自己最適合哪一種風格吧！

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答案「A」比較多代表你的樣貌偏「童顏」；答案「B」比較多代表你的樣貌偏「成熟」！

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