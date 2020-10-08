強迫症患者自白：常糾結自己會否突然掀女人裙子　怕看到數字4或7

用一種邏輯去解釋另一種邏輯，得到的仍是一種邏輯，對你而言，這仍然會變成強迫。簡言之，你是在用一種強迫去對抗另一種強迫；結果，你得到的仍是強迫。如何走出強迫的怪圈？停止評判，活在當下。（本文節錄自《何妨放鬆：當下自癒強迫症》。）

文：李宏夫（心理學者、心理諮詢師）

有人把抑鬱症比喻為「黑狗」，而我則習慣把強迫症比喻為「影子」。沒錯，就是「影子」，趕不走，打不死，如影隨形。強迫症就是如此的狡猾與難纏。如果說，抑鬱症者是在和抑鬱這種心理疾病做鬥爭；那麼， 強迫症者往往就是在和自己做鬥爭。

在我患上強迫的那些年， 我曾以為想通了， 如果當上了企業家，怎樣避免被小人算計，我的心結就會打開。曾經的我以為想通了，如何為人處事，才能做到完美，我的心結就會打開。曾經的我以為想通了，甚麼叫一心不可二用，為甚麼人在看電視的同時還可以吃東西？為甚麼……會不會……如果……我的心結就會打開。

我以為當我確認煤氣閥門關好了，我就心安。我以為當我確認房門鎖好了，我就心安。我以為當我確認火車不會脫軌，我就心安。我以為當我確認走在背後的人不會突然襲擊我，我就心安。我以為當我確認賣水果、賣肉的人，不會突然失去理智拿刀殺人，我就心安。我以為當我確認自己不會突然失去理智掀女人的裙子， 我就心安。當初對我而言， 真是有太多的「以為」，可謂是無奇不有，無所不在。總之我拼命地去想，怎樣消除生活中自己所想到的一切「不好」，結果就這樣陷入一團又一團的迷霧中，卻不知這都是我的強迫症狀。

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「抑鬱」在當時更是如影隨形。也許是抑鬱太久了，導致我都不知道甚麼是快樂了，整個人感覺與世界是隔離的，彷彿身在虛幻不實中。人變得極度的消極頹廢、慵懶不堪，而且還異常敏感，如同行屍走肉，每天只想賴在床上，甚麼事都不想做，感覺自己甚麼都做不好，毫無價值，不願和任何人接觸。任何細微的變化都可能會給我造成不安和害怕。我發現枕頭上有頭髮，就擔心是某種疾病的預兆，擔心頭髮會掉光了；看到數字4或7，就會想「我是不是要死了，是不是噩運要來了」，等等。

雖然我每天只想躺在床上逃避現實， 但痛苦並沒有因此而減少，頭腦仍然在高速運轉中，內心充滿了憂鬱、絕望，除了想到「人活得沒意思」、「世界很淒涼」外，想不到任何的「好」。再就是想，自己要怎麼個死法。很想一死了之，但又很怕死，內心糾結。無論身處何種環境，內心都充滿焦慮不安。無論再搞笑的喜劇，對自己而言，也不再有好笑的感覺，無論再有意思的事，我也完全沒有興趣，感覺自己喪失了開心的能力。心變得異常敏感，就像被拴了線一樣，聽到或看到不好的東西，就會「咯噔」一下，浮想聯翩。

當時特別害怕自己會變成「精神病」，總是控制不住地去網上查詢精神分裂的症狀，愈看愈害怕，愈是會拿自己對照，結果是了解得愈多害怕得愈多。最要命的是，很多抑鬱、強迫的症狀，本來自己沒有，之後都變成自己的了。

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情緒病（包括強迫症、抑鬱症、焦慮症、恐懼症）患者的內心都是非常脆弱的， 任何訊息都可能對他們造成強大的負面暗示，我對此深有體會。我曾一度不敢上網、看電視、看各種書刊，因為我只會看到不好的東西，如果看到有關「精神」的字眼，就會想到「精神病」，陷入極度恐慌中。對我而言，網絡的壞處遠遠大於益處，因為我總會在網上看到「強迫症是精神的癌症」、「抑鬱症是精神的癌症」的說法。每當這時，我就想：「那我徹底完蛋了，強迫症、抑鬱症我都有，豈不是無藥可救了！」

精神的折磨已然讓我崩潰，加之軀體的症狀，那種滋味太難受了。抑鬱期間，感覺從來沒有真正睡着過，即使睡着了也感覺在焦慮、擔憂。感覺腦袋像被蒙上了紗布一樣，有時又像戴了個模具。總感覺眼眶充滿霧水，看東西很模糊。不僅如此，心口、腰椎、腸胃都出現了不同程度的症狀，尤其是心口，就像壓着一塊大石頭，非常沉重。每當焦慮、恐懼加劇時，心跳得異常快，感覺自己馬上就要窒息。

那段經歷真是刻骨銘心，但現在來看，這一切都是我需要修的生命課題。過去的種種苦難雖讓我痛不欲生，卻淨化了我的心靈，使我的人生得以蛻變。也正是這樣一段特殊的人生經歷引導我開始了心理諮詢這個偉大、光明的事業。

【抑鬱症】焦慮疫情失眠情緒病易發作？ 紓緩抑鬱困擾6大建議（01製圖）

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森田療法

我確信，老天對每一個人都是公平的，給你苦難時，也必會賜給你恩澤，賜給你生機，甚至更多。我更相信本書的自助方法，只要你認真、勤奮地練習， 一定會戰勝強迫， 並且在面對未來生活中的盛衰起伏時， 越來越能保持平常心， 活出高品質的人生。

強迫症往往不是由一個點、一個因素造成，而是多個點匯聚而成的面，定點消除法實在是一個漫長的過程。甚至有時對於一個點還要探究很長時間，即使心理諮詢師有耐心，患者也沒了信心。很多患者的症狀看似由生活中的某一個因素引發，然而這只是一個導火線，要清楚的是，沒有這個甲，也會有那個乙、丙、丁。

從強迫症的心理治療效果來看，相比而言，森田療法更顯得卓有成效，創始人森田正馬是位名副其實的實踐家，他從一名情緒病患者蛻變為心理學大師，期間經歷的磨難及對真知的堅持探索，鑄就了他的偉大。就生命的意義而言，他實事求是的態度和奉獻精神值得所有人學習。

森田療法很好地秉承了禪修的平常心和道家「順其自然，無為而為」的思想，無數情緒病患者從中受益，我也是其中一位。如果森田先生能在他的體系中，為情緒病患者指出生活中更容易上手的訓練方法，那就錦上添花了。

《何妨放鬆：當下自癒強迫症》書本封面

書名：何妨放鬆：當下自癒強迫症

作者簡介：李宏夫，心理學者、傑出心理諮詢師，「亦止法」創始人，是中國積極思想的實踐者、道家思想的倡導者，歷經多年研究，將道家思想、森田療法、正念療法融會貫通，探索出具有一定普及性和通用性的擺脫強迫、焦慮、恐懼等症狀，達到順其自然心態的心理訓練方法——亦止法。已有著作《戰勝抑鬱》出版。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】