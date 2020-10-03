【斷捨離】垃圾當係寶　雜物一堆難丟棄？七招改善儲物症

在漢人的習俗裡，儲蓄是一種美德。存多點錢，代表你節儉不浪費。但是如果家中淨是存放著已經用不到的東西，如舊書、舊衣、舊包包、舊電器等，甚至還會到外頭撿一些旁人眼中的垃圾當作寶，也許我們就應該當心，親友可能罹患了囤積症（Hoarding disorder，又稱儲物症）。以英文來說，這個病名直譯為「儲存異常」。而在中國大陸則暱稱為「松鼠病」或是「松鼠症」，典故來自於小松鼠囤積松果的習性。

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囤積症的定義

由美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）於2013年出版的《精神疾病診斷與統計》（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）第五版中（簡稱 DSM-5），特別把囤積症定義為精神疾病，並有以下特點：

一、患者難以丟棄囤積物，就算那些東西已經不值幾個錢，甚至在別人眼中是破銅爛鐵，患者也想留下。

二、囤積行為是來自於患者自己覺得需要收藏，若丟棄了囤積物，則會感到難捨難分的痛苦。

三、患者的起居空間因為囤積物變得凌亂不堪、動線受阻，影響到生活品質。要第三方（家人、家事服務團隊等）介入才能清空。

四、囤積的習慣影響到了患者的人際交往、工作等其他範疇的發展。

五、囤積的習慣並非由生理疾病（諸如腦血管疾病等）所造成。

六、囤積的習慣並非是精神疾病（諸如思覺失調症等）的症狀。