【斷捨離】垃圾當係寶　雜物一堆難丟棄？七招改善儲物症

在漢人的習俗裡，儲蓄是一種美德。存多點錢，代表你節儉不浪費。但是如果家中淨是存放著已經用不到的東西，如舊書、舊衣、舊包包、舊電器等，甚至還會到外頭撿一些旁人眼中的垃圾當作寶，也許我們就應該當心，親友可能罹患了囤積症（Hoarding disorder，又稱儲物症）。以英文來說，這個病名直譯為「儲存異常」。而在中國大陸則暱稱為「松鼠病」或是「松鼠症」，典故來自於小松鼠囤積松果的習性。
文：鄭光廷 醫學審稿：賴建翰醫師／Hello醫師
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囤積症的定義
由美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）於2013年出版的《精神疾病診斷與統計》（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）第五版中（簡稱 DSM-5），特別把囤積症定義為精神疾病，並有以下特點：
一、患者難以丟棄囤積物，就算那些東西已經不值幾個錢，甚至在別人眼中是破銅爛鐵，患者也想留下。
二、囤積行為是來自於患者自己覺得需要收藏，若丟棄了囤積物，則會感到難捨難分的痛苦。
三、患者的起居空間因為囤積物變得凌亂不堪、動線受阻，影響到生活品質。要第三方（家人、家事服務團隊等）介入才能清空。
四、囤積的習慣影響到了患者的人際交往、工作等其他範疇的發展。
五、囤積的習慣並非由生理疾病（諸如腦血管疾病等）所造成。
六、囤積的習慣並非是精神疾病（諸如思覺失調症等）的症狀。
由此可看出美國精神醫學學會把囤積症獨立出來討論，也代表越來越多的人正視這個議題。DSM-5也建議把「過度收購」（Excessive acquisition，即是：就算家裡沒空間放了，而且其實用不到，仍然要買）的行徑列入囤積症的指標之一。
如何協助罹患囤積症的親友（按圖看改善囤積症7大方法↓↓↓）
囤積症其實很常見，我們身旁或多或少都有這樣的親友。特別是經歷過物質貧乏年代的長輩，無法放下儲物的思維，總是覺得「以後會用到」，所以連一針一線都捨不得丟棄，加上這幾年在年輕一代的圈子裡興起「斷、捨、離」的概念，反而容易造成世代的衝擊。無論這些囤物的親友是否決定要踏上清理的逞成，真誠地關心與了解他們，也許才是改變的開始。
Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療。
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