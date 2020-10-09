心理健康｜2020很難捱？3個調整情緒小貼士　學會與壓力共存

最近的你感到快樂嗎？2020年至今已經發生了新冠肺炎、高比·拜仁墜機殞落、東京奧運延期、韓國Telegram N號房事件、Black Lives Matter到三浦春馬上吊輕生等，更不用說全世界正在發生的經濟衰退、環境變遷和大小戰爭等，不管是逝世、失業、結婚、離婚、退休、入學、畢業、個人成就等負面還是正面事件都會讓我們心情就像是缺了一個口一樣，需要釋放，好比氣球爆炸的瞬間或水煮開時的沸騰，當到達臨界值後就變得一發不可收拾，當然每個人可承受的程度又不一樣，就像是氣球的大小和彈性、熱水壺的容量和快慢，而其中最值得注意的是「忍耐度」，因為一而再、再而三地出現，我們就會漸漸趨於疲乏狀態。

3個有助調整情緒小貼士；給大家一些小作業，讓自己學會跟壓力和情緒相處！（按圖看更多）▼▼▼

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壓力是什麼？

壓力意指我們知覺到危及個人生理和心理的事件，而那些事件則被稱之為「壓力源」，生活中許多事件都會引起壓力，大從意外，小到瑣事，主要分成以下這兩種，一是重大事件，像是生離死別、結婚離婚、車禍或重症，二是個人生活環境的改變，包括弄丟錢包、遇到塞車、轉學、到新職場等，某些壓力發生時有時會持續短暫時間，有時則可能持續很久，不確定何時會結束。

情緒是什麼？

情緒就是「我們經驗中的感受」，進而引導行為、決策和判斷等，而我們因為事件而產生情緒主要會經過六個歷程，分別為認知評估、主觀經驗、思考行動、身體變化、臉部表情以及做出相對應反應。情緒就像是我們的朋友一樣，有時候是好朋友，有時候是壞朋友，共同點就是「都會被他們影響」，這是人之常情，你也不應覺得一定要壓抑或是忍耐，畢竟憋久了會傷身體。

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壓力與情緒

壓力所引起的情緒，由亢奮、焦慮、憤怒、沮喪都憂鬱，最常見的即是「焦慮」，可能對生活感到麻木、對他人產生疏離感、對活動興致缺缺、對周遭視若無睹，而嚴重者則會出現睡眠障礙、無法集中注意、過度警覺等，生理上的反應會有代謝加快、心跳加速、瞳孔放大、血壓升高、肌肉緊張和呼吸急促等，不過當察覺到的壓力解除，自然而然這些緊張反應也會隨之消失。

「我們的身體很老實，只要感覺到痛就會流淚，但是我們的心是大騙子，就算痛也會默不作聲。」就像是壓力所產生的情緒一般，都說要控制好情緒才是大人，如果克服不了就只是個長不大的小孩子，但那些心裡上的缺口卻一直烙印在身上，我們不需要填補破口，只希望「缺口」不要越來越大就好了。

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