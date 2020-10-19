日本偶像有分好多種，美少女、Johnny's美男子組合、視覺系等，大家都各有賣點，努力爭取粉絲支持。不過最近有一隊「娘娘系」的地下男偶像組合，以「貪錢」作為賣點，直接叫粉絲付錢供養。而粉絲們沒有因此覺得反感，反而自願成為人肉ATM。

日本節目《「任意同行」願えますか？》邀請了2人男子地下組合「食べさせてCherry Party」其中一位成員Shidax（しだっくす）和其粉絲上節目。Shidax以一身粉紅色舞台裝扮現身，說話時也「嬌滴滴」，面對主持和鏡頭也照樣撒嬌，更大談他靠粉絲養的價值觀。雖然主持和嘉賓聽到滿頭「黑人問號」，但他的粉絲們仍然願意主動成為他的ATM，更有人總共花費800萬日圓（約59萬港元）供養他們。

「食べさせてCherry Party」平日會在新宿歌舞妓町唱Live表演，捧場粉絲人數不少。（節目截圖）

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「食べさせてCherry Party」有時還會和其他偶像組合一起表演，並會在Twitter上載照片。當見到他們有需要的時候，粉絲就會主動說要買東西給他們。

👇👇👇點擊圖片看看他們的Twitter照片👇👇👇

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同場加映︰日男遇意外截三肢只剩一臂

殘而不廢，說出口容易，但其實要做到少點毅力也不行。日本有一個男子，在某次醉酒後發生意外失去一隻手和雙腳，但他選擇樂觀面對，仲成為YouTuber分享他的單手生活日常，最多人關注的影片吸引超過300萬人觀看。

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