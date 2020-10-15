東京，對於很多日本人來說是追夢的舞台，懷著夢想從各地鄉下來到繁華東京發展，日本人稱為「上京」。最近有位21歲少女從鄉下上京，夢想成為女演員，但隻身一人的她單純懵懂，追夢的路令網民大為肉緊，指怕她被騙。

川口葵21歲，夢想是成為女演員，所以特地去到東京追夢。（IG@kawaguchiaoi_1126）

日本節目《幸せ！ボンビーガール》在接連幾期節目中追訪一位由兵庫縣上京追明星夢的少女，並跟拍她由面試到初次工作的過程。少女名叫川口葵，今年21歲，外貌清純可愛，酷似知名女星桐谷美玲。初來東京的她為了得到面試機會而使用了付費的中介App尋找藝能事務所，之後她成功得到試鏡和工作機會，但因為她散發出單純的氣質，而且很隨便就聽從初次見面的陌生人吩咐，所以節目主持和網民都替她肉緊，怕從中有詐。

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日本的《週刊Playboy》與美國的花花公子雜誌沒有直接關係，只是風格上有點相似，都是刊登女星性感相為主。在日本，拍水着照是女明星入行的必經階段，也能大賺人氣。小葵清純可愛的氣質，配上不科學的身材吸引不少網民，開始工作短短數月，Instagram就有15萬粉絲。

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人想變美可以有很多辦法，想變瘦可以減肥，不夠時尚可以睇雜誌學打扮，但想要又長又細的美腿可不是單靠後天努力就可以。日本有媒體公布了網民票選擁有美腿的女星排名，她們每一個都擁有令女生羨慕的逆天長腿，令不少女生羨慕。

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