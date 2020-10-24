開學轉眼已接近兩個月，部分學會也相繼完成「招莊」程序，新一批的準莊員亦正為投票日努力。上莊屬「大學5件事」之一(其餘是讀書、住hall、拍拖同做parttime)，似乎是大學生的必經體驗，但其實上莊的責任並不是每人都兼負得起。就讓過來人提醒你，在決定上莊前必定要做好那5個心理準備！

一年容易又招莊，10月、11月是不少學會的招莊期，招募新生繼承莊員的位置。個個都上莊，到底係咪真係個個都想上莊？過來人告訴你，上莊前一定要做好一些心理準備，否則恐怕往後一年的莊期會讓你生不如死。

點解要上莊？ 巴閉囉，英雄主義，疊馬。（《古惑仔》劇照）

上莊是否如傳聞中可怕？其實只要做好心理準備，調整好心態和期望，到真正上莊後就不會輕易感到灰心失落，亦能更好地分配時間，適應壓力！

👇👇👇點擊睇5大心理準備👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

上莊雖然燒錢、燒時間、燒GPA，但過程中的得著也絕對不少，說不定更會成為你大學生涯中最難忘的回憶！那種奮不顧身、不求回報的熱血和衝勁，將會是你長大後最懷念的青春印記。好好珍惜大學時能上莊的機會，不要讓自己的青春留下遺憾！👇👇👇點擊睇上過莊才懂的得著!👇👇👇

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：12招整理筆記秘訣 成為學霸全靠這招 寫筆記看似容易，但其實暗藏竅門，要是亂寫一通的話，看上去根本雜亂得和課本沒分別。一眾強逼症學生們不用怕，只要掌握了以下12個整理筆記的訣竅，絕對能令混亂的筆記重獲新生。👇👇👇立即點擊看12招整理出完美筆記👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

想知全部整理筆記技巧？點擊睇全文👉👉👉學霸最強筆記！12招整理完美筆記 關鍵第一步出錯便回不了頭