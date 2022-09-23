譚仔三哥請MT月薪17K！DSE畢業無須經驗　有機會到日本新加坡公幹

各位搵緊工的大家！機會來了！譚仔三哥日前宣布將會推出為期9個月的「管理培訓生計劃」。完成計劃後還有機會到日本和新加坡的店工作，而且參加者只需有DSE畢業或以上的學歷，連應屆生都得！即刻睇下詳情啦！



譚仔三哥在香港超過100間，近期更衝出香港，連日本和星加坡都有三哥的分店。三哥亦常常招募不同的人才，而且薪金亦相當吸引。近日三哥就宣布請招聘「管理培訓生」，入職只需要有DSE畢業或以上的學歷，應屆畢業生都可以參加，而三哥只要求應徵者熱愛餐飲業、能夠於急速發展的環境工作、擁有良好的溝通技巧等。

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整個「管理培訓課程」為期9個月，月薪更可以高達1.7萬，還會有額外的勤工獎金、服物獎金、營業獎金、醫療等等不同的員工福利。實習生會於9個月實習期內到寫字樓跨部門實習，更會參與餐廳樓面和廚房營運技巧的實戰訓練，以裝備餐飲業方面的專業知識。

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除了薪酬外，整個計劃最令人吸引的就是完成計劃後，最快可即時晉升為分店經理，參加者更有機會可以到三哥的日本和新加坡的分店工作，可以在短時間得到海外工作的機會，在外可謂十分難得！

又有得狂食譚仔三哥，又有得去海外工作，真係有興趣的大家就快啲申請啦！

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